Скандал у поліції Кривого Рогу: майже цілий відділ "погорів" на мільйонних хабарях

Поліцейські погоріли на хабарах / УНІАН

У Дніпропетровській області розгорівся масштабний скандал з поліцейськими. Майже цілий відділ поліції в Кривому Розі спіймали на хабарництві. Тільки за час досудового розслідування копи зібрали 3 млн грн.

Йдеться про 11 поліцейських, на чолі з начальником райвідділу патрульної поліції. Копи збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці. Не гребували хабарями від чорних лісорубів і п'яних водіїв, мовиться в сюжеті ТСН.

Як з'ясувалося, до корупційної схеми залучили колегу – 25-річного слідчого поліції. З метою безпеки хабарі просили переводити на картки посередників, суми називали завуальовано. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що мова йде нібито про сотні епізодів та хабарів на загальну суму у 3 млн гривень.

Трьох учасників злочинної схеми – начальника райвіддлку з підлеглим і слідчим поліції – затримали просто в момент одержання хабаря. Іншим оголосили підозру. У разі доведення провини їм загрожує 10 років позбавлення волі.

Раніше в Мережу просочилося відео, як запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника. Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.

"Лесю даєш?"–- запитував один з поліцейських, маючи на увазі купюру у 200 гривень. Сам порушник не зовсім зрозумів поліцейських, на що отримав у відповідь своєрідний урок з літератури: "Лесю Українку вчив у школі?". Тоді він і здогадався, що правоохоронці просили хабар.