Втік від слідства: скандального "слугу" Кузьміних оголосили в розшук

Сергій Кузьміних / УНІАН

Народного депутата від фракції Партії Слуга народу Сергія Кузьміних оголосили в розшук.

Національне антикорупційне бюро України підозрює його в отриманні хабара. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті НАБУ.

Кузьміних, викрили при отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди, нагадали в НАБУ.

"Рішення прийнято через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, приховування від детективів НАБУ", - зазначають у Бюро.

При цьому, на сайті відомства в четвер також була оприлюднена повістка про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

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Справа Кузьміних

28 січня правоохоронці затримали Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис.грн. За даними слідства, депутат отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

2 лютого, Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу фракції Слуга народу з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинність.

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