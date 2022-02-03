Втік від слідства: скандального "слугу" Кузьміних оголосили в розшук

Правоохоронці затримали Сергія Кузьміних під час отримання хабара в 558 тис.грн.
Народного депутата від фракції Партії Слуга народу Сергія Кузьміних оголосили в розшук.
Національне антикорупційне бюро України підозрює його в отриманні хабара. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті НАБУ.
Кузьміних, викрили при отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди, нагадали в НАБУ.
"Рішення прийнято через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, приховування від детективів НАБУ", - зазначають у Бюро.
При цьому, на сайті відомства в четвер також була оприлюднена повістка про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.
Справа Кузьміних
28 січня правоохоронці затримали Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис.грн. За даними слідства, депутат отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.
2 лютого, Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу фракції Слуга народу з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинність.
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