Світ має визнати Росію ядерним терористом - Данилов

Данилов: світ повинен визнати Росію ядерним терористом / УНІАН

Українська влада "спокійно ставиться" до ядерного шантажу з боку Москви, в той же час світ має визнати Росію державою, котра займається ядерним тероризмом.

"Що стосується ядерного шантажу Російської Федерації, будьте впевнені, ми спокійно до цього ставимося. Вони можуть піти на що завгодно. Вони настільки професійно можуть придумувати якісь міфи... Вже навіть прийшли до того, що нібито коронавірус вийшов з українських лабораторій", - сказав Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, пише Укрінформ.

У контексті ядерної безпеки, яка опинилася під загрозою через захоплення російськими військами Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, він підкреслив, що міжнародне співтовариство має визнати РФ державою, що займається ядерним тероризмом.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності залучення посиленої допомоги та підтримки з боку інших держав для протистояння російській військовій агресії.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоб згодом звинуватити Україну.

Також 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

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