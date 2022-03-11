УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни б не було - Ердоган

11 березня 2022, 22:26

Агресії проти України можна було б уникнути, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш ефективно.

Ердоган
Ердоган висловився про війну з Росією / Reuters

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

"Якби весь захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим в 2014 році, чи зіткнулися ми з сьогоднішньою картиною? Але мовчали про окупацію Криму зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості і не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, пише Укрінформ.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було б уникнути, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш ефективно.

"Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наша печаль зростає у геометричній прогресії", – сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоб згодом звинуватити Україну.

Також 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

viber
війна в Україні Реджеп Тайїп Ердоган новини Туреччини
Реклама
Популярне
"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаЧим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програла Ключ до перемоги України – не санкції: що призведе до краху РосіїКлюч до перемоги України – не санкції: що призведе до краху Росії Підсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають мордиПідсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають морди Саркофаг брехні: що стане причиною смерті чекістського монстра ПутінаСаркофаг брехні: що стане причиною смерті чекістського монстра Путіна

Останні новини

03:44

ЗСУ завдали нищівного удару російським військам і знищили ворожий винищувач

03:27

Коли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізуВідео

02:51

Скільки коштуватиме житло в Києві після війниВідео

02:27

З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналістВідео

01:52

У ГУР заявили, що повністю знають про плани МосквиВідео

Реклама
01:47

В ООН розповіли про сумні наслідки війни в Україні

01:25

За день вдалося врятувати понад 7 тисяч українців із заблокованих окупантами міст - ЗеленськийВідео

01:20

Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні - Reuters

00:58

Росіяни на межі тотального безробіття: до кінця року без роботи залишаться 9 млн громадянВідео

00:54

"Спалить" Путіна і його диктаторський режим": астролог розповіла, коли Україна зможе завершити війну

00:51

Ворог окупував 70% території Луганської області - голова ОДАВідео

00:51

Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

00:41

"Трупи гниють у звичайних приміщеннях": як "зберігають" солдатів РФВідео

00:28

Росія перетворює Маріуполь на Алеппо - АрестовичВідео

00:27

"В елітах зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля": Гудков розповів про настрій в РФВідео

00:17

Армія Білорусі не готова до наступу на Україну - Арестович

00:10

У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарнюВідео

11 березня, п'ятниця
23:53

Військові РФ знали про вторгнення в Україну за місяць до його початкуВідео

23:43

Світ має визнати Росію ядерним терористом - Данилов

23:34

Українські захисники підбили полковника РФВідео

Реклама
23:31

Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базуВідео

23:21

"Працюють наші повітряні сили": опубліковано відео знищення пункту управління окупантівВідео

23:01

У Польщі більше не можуть приймати біженців з УкраїниВідео

22:47

Бердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора разиВідео

22:43

Окупанти знищили ракетним обстрілом аеропорт в Івано-ФранківськуВідео

22:42

Україна вже стовідсотково стане членом Євросоюзу - Кулеба

22:26

Намагалися сховатися в колоні евакуюваних: під Києвом затримана група мародерівВідео

22:26

Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни б не було - Ердоган

22:07

США запровадили жорсткі санкції проти дружини та дорослих дітей Пескова

22:01

"Світ повинен посилити тиск на Росію": в Україні різко відреагували на викрадення мера МелітополяВідео

21:46

Ворог нещадно обстрілює МиколаївВідео

21:21

Перехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюВідео

21:13

Кулеба спростував слова Путіна про "прогрес" у перемовинах

21:03

Хочемо переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту - Байден

21:00

"Навіть якщо це призведе до світової війни": США дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТОВідео

20:59

"Важливо протриматися ще 2 тижні": нардеп висловився про терміни війни в УкраїніВідео

20:59

На Сумщині окупанти вигнали на мороз селян і зовсім загадили їх будинокФото

20:46

Може затягнутися надовго: відомий астролог передбачив закінчення війни в УкраїніВідео

20:33

Данилов розповів про можливість вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

20:33

Путін почав репресії проти ФСБ, яка "зливала" дані про Україну

Реклама
20:06

"Щоб не провокувати Путіна": Байден заблокував відправку літаків УкраїніВідео

19:57

Не Путіним єдиним: чому Україна ризикує пастиПогляд

19:51

Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи РосіїВідео

19:43

YouTube починає негайно блокувати канали російських державних медіаВідео

19:20

Зеленський виступив перед польським Сеймом з історичною промовою: про що говоривВідео

19:16

Від обстрілу російських окупантів загинули 1582 мирних жителя Маріуполя - міськрада

19:11

Про користь перейменувань і послання: чому російські ракетники проти війни в УкраїніПогляд

18:55

У Білорусі назвали ракетний удар по їхньому селу "фейком і маячнею"Відео

18:46

Росіяни сплутали міста і запустили безпілотний літак у Хорватію замість України

18:38

З'явився проект для інформування міжнародної спільноти, як допомогти Україні під час війни з РФ актуально

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти