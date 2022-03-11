Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни б не було - Ердоган

Ердоган висловився про війну з Росією / Reuters

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

"Якби весь захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим в 2014 році, чи зіткнулися ми з сьогоднішньою картиною? Але мовчали про окупацію Криму зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості і не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, пише Укрінформ.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було б уникнути, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш ефективно.

"Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наша печаль зростає у геометричній прогресії", – сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоб згодом звинуватити Україну.

Також 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".