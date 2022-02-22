МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з Києва

МЗС РФ забирає своїх дипломатів з Києва / ntv.ru

Міністерство закордонних справ Російської Федерації збирається евакуювати персонал свого посольства з України.

Як повідомляє російський Інтерфакс, дипломати будуть вивезені найближчим часом.

Крім того, наголошується, що на адресу російських дипломатів в Україні нібито надходили погрози фізичної розправи і відбувалися підпали їх автомобілів. При цьому Кремль стверджує, що Київ нібито на це не реагував.

"У сформованих обставинах наше першочергове завдання-подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства і генеральних консульств. Для захисту їх життя і безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - пише ЗМІ з посиланням на пресслужбу відомства.

Також у заяві МЗС, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства у вівторок, йдеться, що нібито з 2014 року неодноразовим нападам піддавалося посольство Росії в Києві та генеральні консульства РФ в Одесі, Львові та Харкові.

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Путін про війська на Донбасі

Російський президент стверджує, що рішення Ради Федерації не обов'язково вказує на запуск військ на Донбас "прямо зараз".

"Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас прямо зараз", - сказав Путін.

При цьому він не готовий точно сказати, як далеко може піти російська армія.

"Передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації", - додав він.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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