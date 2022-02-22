Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

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Укзалізниця прийняла рішення змінити розклад поїзда № 6481/6482 Лантратівка-Кондрашовська-Нова-Лантратівка через загострення ситуації на Донбасі, повідомляє пресслужба УЗ.

Відсьогодні поїзд не курсуватиме на перегоні Кондрашевська-Нова-Новий Айдар.

При цьому зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 і прибуватиме до Лантратівки о 12: 47.

У той же час з Лантратівки поїзд відправиться о 13:12 і прибуде на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця отримала п'ять нових купейних вагонів. Вони були придбані за рахунок коштів з державного бюджету. Вагони увійдуть до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів. У них є контрастне маркування для людей з порушеннями зору, а також додатковий пульт управління освітленням в купе.

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Також раніше через низьку температуру в поїзді" Інтерсіті " №779, який їхав з Сум до Вінниці, компанія потрапила в скандал. У вагоні не працювало опалення, а вікна всі вкрилися інеєм.

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