Мерц заявив, що Україні більше не потрібні ракети Taurus та назвав причину

Канцлер Німеччини підкреслив, що Україна сьогодні "озброєна краще, ніж будь-коли раніше".

Мерц розповів, чому не бачить сенсу в постачанні Україні ракет Taurus

Головне з новини:

Мерц заявив, що Україні більше не потрібні Taurus

Він наголосив, що українська зброя переважає за ефективністю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц фактично зняв питання про можливі поставки крилатих ракет Taurus Україні, пояснивши це стрімким розвитком українських оборонних технологій. Під час виступу в Бундестазі він дав зрозуміти, що потреба в цих ракетах зникла.

Відповідаючи на запитання депутатів щодо того, чи зберігає він свою попередню позицію про необхідність передачі Taurus, Мерц нагадав, що раніше виходив із припущення про наявність у бундесверу достатнього ресурсу справних ракет, які можна було б передати Києву, пише NV.

За словами канцлера, ситуація змінилася: сьогодні Україна має власні далекобійні засоби ураження, які, за його оцінкою, є "значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які Німеччина могла б передати".

Мерц також наголосив, що українська армія зараз "озброєна краще, ніж будь-коли раніше". Водночас він звернув увагу на іншу проблему - фінансову.

"І тому наразі ми не вирішимо проблему за допомогою додаткової зброї", - заявив канцлер, підкресливши, що економічні труднощі України потребують інших рішень.

Його нинішня позиція контрастує з заявами листопада 2024 року, коли Мерц, будучи кандидатом у канцлери, говорив про можливість висунути Росії ультиматум щодо припинення бойових дій протягом 24 годин. Тоді він заявляв, що у разі відмови Кремля готовий поставити Україні ракети Taurus і дозволити завдавати ударів по території РФ.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про джерело: NV NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

