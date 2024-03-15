Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну

Глава Кремля Володимир Путін, намагаючись виправдати захід до Росії ополченців РДК і ЛСР, звинуватив у всьому Україну, але жодних доказів не надав.

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Путін звинуватив Україну в нібито спробі зірвати йому переоббори / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Постійний президент країни-агресора Росії Володимир Путін бездоказово звинуватив Україну в нібито атаках на Бєлгородську і Курську області. За словами глави Кремля, Київ, мовляв, намагається таким чином зірвати йому перевибори.

Як повідомили пропагандисти РІА Новини, на засіданні Радбезу РФ він звинуватив Україну в спробі зірвати "президентські вибори".

"Своїми атаками київський режим намагається зірвати процес голосування і залякати людей у прикордонних з Україною областях", - сказав Путін. відео дня

Також він звинуватив Київ у, мовляв, спробах відвернути увагу від "стану справ на лінії зіткнення".

"Противник намагається відвернути увагу від реального стану справ на лінії зіткнення, здійснюючи провокації", - підкреслив Володимир Путін.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

Вибори президента Росії

У період з 15 по 17 березня країна-агресор Росія проводить "вибори президента". "Здобути" так звану перемогу має Володимир Путін. Він біля керма в Кремлі з 2000 року, з перервою на президентський термін Медведєва.

В окупації на "виборах" Путіна дозволять голосувати без паспорта, раніше повідомляли у Центрі національного опору при ССО України. На окупованих територіях українці здебільшого відмовляються від російських паспортів.

В окупаційних військ Росії вибори почалися ще раніше - їм скомандували "голосувати" достроково. На базі їхнього голосування Москва збирається організувати фундамент для подальшої фальсифікації так званих результатів голосування.

Вибори в Росії 2024 8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах 2024 року. Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня. У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

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