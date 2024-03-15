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Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну

Андрій Ганчук
15 березня 2024, 18:17
Глава Кремля Володимир Путін, намагаючись виправдати захід до Росії ополченців РДК і ЛСР, звинуватив у всьому Україну, але жодних доказів не надав.
Путін, ополченці
Путін звинуватив Україну в нібито спробі зірвати йому переоббори / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Постійний президент країни-агресора Росії Володимир Путін бездоказово звинуватив Україну в нібито атаках на Бєлгородську і Курську області. За словами глави Кремля, Київ, мовляв, намагається таким чином зірвати йому перевибори.

Як повідомили пропагандисти РІА Новини, на засіданні Радбезу РФ він звинуватив Україну в спробі зірвати "президентські вибори".

"Своїми атаками київський режим намагається зірвати процес голосування і залякати людей у прикордонних з Україною областях", - сказав Путін.

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Також він звинуватив Київ у, мовляв, спробах відвернути увагу від "стану справ на лінії зіткнення".

"Противник намагається відвернути увагу від реального стану справ на лінії зіткнення, здійснюючи провокації", - підкреслив Володимир Путін.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях

Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.

Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.

Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.

Операція ополченців у Росії триває.

Вибори президента Росії

У період з 15 по 17 березня країна-агресор Росія проводить "вибори президента". "Здобути" так звану перемогу має Володимир Путін. Він біля керма в Кремлі з 2000 року, з перервою на президентський термін Медведєва.

В окупації на "виборах" Путіна дозволять голосувати без паспорта, раніше повідомляли у Центрі національного опору при ССО України. На окупованих територіях українці здебільшого відмовляються від російських паспортів.

В окупаційних військ Росії вибори почалися ще раніше - їм скомандували "голосувати" достроково. На базі їхнього голосування Москва збирається організувати фундамент для подальшої фальсифікації так званих результатів голосування.

Вибори в Росії 2024

8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах 2024 року.

Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня.

У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

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війна Росії та України Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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