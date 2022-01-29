Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - Резніков

Кремль намагається "зайняти позицію сил для переговорів з США і Європою", впевнений глава Міноборони.
Президент Росії Володимир Путін ще не схвалив рішення про напад на Україну, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
В інтерв'ю Le Figaro він висловив сподівання, що агресор все ж не зважиться на ескалацію.
Глава Міноборони України вважає, що Кремль намагається "зайняти позицію сил для переговорів з США і Європою".
Він упевнений в тому, що погрожуючи інтервенцією, вони також відчувають єдність союзників в Північноатлантичному альянсі і Європейському Союзі.
Разом з тим співрозмовник здивувався, що деякі експерти в США говорять про загрозу бойових дій з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася в 2014 році з окупації Криму і агресії на Донбасі.
"І з тих пір Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів з кібератаками і пропагандистськими операціями", - додав Резніков.
Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів внесений законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.
Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".
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