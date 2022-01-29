Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - Резніков

Глава Міноборони оцінив загрозу атаки РФ / Facebook/mod.mil. rus

Президент Росії Володимир Путін ще не схвалив рішення про напад на Україну, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Le Figaro він висловив сподівання, що агресор все ж не зважиться на ескалацію.

Глава Міноборони України вважає, що Кремль намагається "зайняти позицію сил для переговорів з США і Європою".

Він упевнений в тому, що погрожуючи інтервенцією, вони також відчувають єдність союзників в Північноатлантичному альянсі і Європейському Союзі.

Разом з тим співрозмовник здивувався, що деякі експерти в США говорять про загрозу бойових дій з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася в 2014 році з окупації Криму і агресії на Донбасі.

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"І з тих пір Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів з кібератаками і пропагандистськими операціями", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів внесений законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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