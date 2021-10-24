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Крим та Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територій

24 жовтня 2021, 13:33

Росія повинна виконувати свої зобов'язання держави-окупанта, сказав Олег Ніколенко.

МЗС України
Росія не завадить жителям Криму і Донбасу спілкуватися з Україною - МЗС / УНІАН

Москва не зможе перешкодити жителям окупованих Криму і окремих районів Донбасу. Президент Володимир Зеленський ставить перед Києвом завдання щодо надання державних послуг по обидві лінії розмежування та зміцнення зв'язку з українською державою. Росія, у свою чергу, повинна виконувати свої зобов'язання країни-окупанта і дотримуватися домовленостей в рамках нормандського формату. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

У коментарі РБК-Україна у відповідь на критику ініціативи Києва про відновлення діалогу з окупованими територіями з боку російського МЗС, в якому назвали такий намір "провокацією", він сказав, що російська влада не зможе перешкодити спілкуванню жителів Криму і Донбасу з українською державою.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

За його словами, "політика залізної завіси не спрацює", у той час, коли Зеленський ставить перед владою завдання забезпечення надання державних послуг по обидві сторони лінії розмежування і зміцнення їх зв'язку з рештою території України.

Крім того, дипломат сказав, що Росія, як країна зі статусом окупанта, повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання і дотримуватися домовленостей в рамках нормандського формату. Москві слід забезпечити ключові потреби населення на захоплених українських територіях.

"Але Росія як держава-окупант повинна чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і виконувати домовленості лідерів нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включаючи належний захист від COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території", - підкреслив Олег Ніколенко.

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Центри зв'язку з президентом України для жителів Криму і Донбасу

Секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю, 22 жовтня, заявив про намір Києва створити на лінії розмежування з окупованими Кримом і Донбасом спеціальні центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським і органами державної влади України. Виконуватиме завдання Міністерство цифрової трансформації.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова у відповідь звинуватила Україну в, мовляв, провокації. Вона назвала заяву РНБО "цирковим номером" і сказала, що жителі Криму нібито вже "всі сказали, що хотіли".

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