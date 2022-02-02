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Кремль хоче вигнати з країни акредитовані ЗМІ Німеччини: причина

2 лютого 2022, 20:30
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Кремль розгнівався через Інтернет-посередників, які видалили акаунти телеканалу RT DE зі своїх платформ.

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Телеканалу RT DE / соцмережі

У МЗС Росії пригрозили Німеччині "заходами у відповідь" у зв'язку з рішенням комісії з ліцензування та нагляду держави заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу RT DE, який раніше називався Russia Today, пише ТАСС.

Зокрема, Кремль погрожує заборонити акредитовані ЗМІ.

Крім того, гнів Росії викликали Інтернетет-посередники, які видалили акаунти телеканалу RT DE зі своїх платформ.

"Вердикт німецького медіарегулятора є недвозначним сигналом, що російські заклопотаності демонстративно проігноровані. Даний крок позбавляє нас іншого вибору, крім як приступити до реалізації відповідних заходів щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників,...видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ", - сказано в заяві МЗС РФ.

У Москві закриття пропагандистського каналу називають "політично обумовленим тиском".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що немає достовірних дат з приводу початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином він спростував чутки про можливі дати нападу, які поширюються в соцмережах.

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ЗМІ Росія Німеччина
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