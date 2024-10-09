Взимку - до 18 годин без світла: в Міненерго спростували заяву ООН і зробили прогноз

Прогнози ООН щодо відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу не мають підґрунтя, заявив Герман Галущенко.

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Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це 9 жовтня заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на форумі "Енергія бізнесу 2024", який організувала редакція Forbes в Києві.

Міністр енергетики України заперечив прогноз Організації Об'єднаних Націй щодо відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу. За словами Галущенка, такі прогнози не мають підґрунтя.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилось, що у них немає реальних аргументів", - сказав він. відео дня

Галущенко запевнив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас міністр підкреслив, що локальні відключення можливі через аварійні ремонти, але вони не будуть регулярними.

Міністр спростував заяву керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, яка попереджала про складну зиму для українців.

"Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - заявила вона.

Галущенко наголосив, що головним засобом захисту енергетичної інфраструктури є системи протиповітряної оборони. Він згадав російську атаку 26 серпня, яка показала, що системи другого рівня захисту не можуть повністю убезпечити енергетичні об'єкти від ракетних ударів.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Ситуація зі світлом взимку - прогнози експертів

Якщо взимку через атаки буде відключено одну з АЕС, українці матимуть електрику лише 4 години на добу, заявив Олександр Харченко. У найгіршому сценарії протягом 2-3 днів світло вмикатимуть тільки на 2 години.

Взимку в Україні можливі відключення світла навіть без нових атак на енергетику, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, при температурі від 0 до +5°C обмеження можуть тривати 2-4 години на добу. Якщо ж температури впадуть до -10 або -15°C, відключення можуть досягати 14-16 годин.

Як повідомляв Главред, обстріл Росією будь-якої АЕС може призвести до блекауту, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він заявив, що у разі виходу АЕС з ладу, світла не буде до 4 днів.

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