'Це я гарантую': у Раді розставили крапки над 'і' у питанні виборів у 2025 році

Корнієнко вважає, що виборчий процес, ймовірно, проходитиме в стислі терміни, а не у стандартний двомісячний період.

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Для проведення виборів необхідний новий закон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Корнієнка:

Потрібен окремий закон, щоб провести вибори після війни

Виборчий процес слід скоротити через безпекові ризики

Дати голосування поки не визначені, припущення про вибори 26 жовтня 2025 року – необґрунтовані

Для проведення президентських і парламентських виборів після завершення війни необхідне ухвалення окремого закону. Чинне законодавство не містить механізмів для позастрокових виборів у поствоєнний період. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

"В нас є правове регулювання у Виборчому кодексі, яке стосується строкових і дострокових виборів, а щодо позастрокових виборів такого немає. Бо ніхто не передбачав, що у нас буде повномасштабне вторгнення і ще й таке тривале", - пояснив він.

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За його словами, необхідно ухвалити окремий закон, який регулюватиме виборчий процес у післявоєнний період. Корнієнко уточнив, що цей закон стосуватиметься як президентських, так і парламентських виборів. Також не виключено, що він охопить і місцеві вибори, якщо їх проведення відкладуть через війну.

Ухвалення нового закону

Корнієнко прогнозує, що ухвалення закону буде непростим процесом через політичні дискусії, зокрема щодо тимчасових виборчих дільниць.

"В нас зруйнована інфраструктура - більше 5 тисяч дільниць втрачено наразі і ЦВК пропонує як одне із рішень - це тимчасові так звані дільниці. Але будуть люди, які виступатимуть проти цього. Це я вам гарантую. Також будуть партії, котрі "атакуватимуть" виборчу систему, щоб відійти від Виборчого кодексу", - зазначив заступник голови ВР.

Попри можливі суперечки, Корнієнко впевнений, що спеціальний закон ухвалять оперативно. Він на 95% базуватиметься на чинному Виборчому кодексі, а для його реалізації знадобляться зміни до державного бюджету, оскільки на 2025 рік видатки на вибори не передбачені.

Крім того, він наголосив, що виборчий процес у післявоєнний період не повинен тривати стандартні два місяці, а має бути скорочений з урахуванням безпекових ризиків.

Можливі дати виборів та підготовка ЦВК

Коментуючи можливі дати голосування, Корнієнко наголосив, що наразі жодних рішень не ухвалено, а припущення щодо виборів 26 жовтня 2025 року - "це пальцем в небо" тикнути.

"Немає ніяких зараз дат затверджених. Є принципові речі - вибори можуть бути проведені протягом півроку після завершення правового режиму воєнного стану. Для проведення президентських і парламентських виборів потрібна підготовка", - підкреслив він.

Водночас Корнієнко розповів, що ЦВК вже понад рік працює над оновленням реєстру виборців та перевіряє виборчі дільниці. Окрему увагу приділяють безбар’єрному доступу до виборчих дільниць, адже через війну багато ветеранів мають травми та потребують облаштованих приміщень із пандусами.

Вибори в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення воєнного стану, однак для цього необхідно усунути загрози національній безпеці. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що окупація частини територій, перебування мільйонів українців за кордоном та відсутність належних безпекових умов унеможливлюють проведення виборів.

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що вибори під час війни можуть підірвати боєздатність ЗСУ та стати інструментом для дестабілізації з боку Росії.

Окрім того, глава держави поки не визначився щодо своєї участі в наступних виборах. За його словами, рішення залежатиме від ситуації в країні та завершення війни.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нагадав, що під час війни голосування неможливе. Вибори в Україні можливі не раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану.

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Що відомо про Олександра Корнієнка Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року.

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