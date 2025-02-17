'Головна битва – не за бюлетені': нардепи зізналися, коли відбудуться вибори

Маніпуляції датами виборів – дестабілізація суспільства та гра на користь Кремля, заявила Олена Шуляк.

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До завершення війни виборів не буде / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Вибори під час воєнного стану неможливі

Голосування можливе не раніше, ніж через 6 місяців після його завершення

В час війни провести вибори неможливо. Вибори в Україні можуть відбутися не раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", - написав нардеп.

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Крім того, Арахамія додав, що лідери парламентських фракцій у межах Діалогу Жана Моне домовилися, що голосування відбудеться не раніше, ніж через пів року після скасування воєнного стану.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк також підкреслила, що жодних виборів до завершення війни не буде. Вона наголосила, що спекуляції на цій темі дестабілізують суспільство, а всі, хто маніпулює датами, лише "грає на руку Кремлю".

"Хитати й дезінформувати – ось їхня мета. Вибори в Україні зараз неможливо, тому що закон і безпека понад усе. Пріоритет один – якнайшвидше справедливо завершити війну. Після – вибори. Але не навпаки. Війна і вибори – не фон для політичних ігор. Думайте критично. І пам'ятайте: головна битва зараз – не за бюлетені, а за країну", - наголосила вона.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, проведення виборів в Україні можливе лише після завершення воєнного стану, але для цього мають бути усунені загрози національній безпеці. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що окупація частини територій, перебування мільйонів громадян за кордоном та відсутність безпекових гарантій роблять проведення виборів неможливим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні під час війни може спричинити втрату боєздатності армії та буде використане Росією для дестабілізації.

Крім цього, Зеленський заявив, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від ситуації в країні та завершення війни.

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Хто така Олена Шуляк? Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

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