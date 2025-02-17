Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Головна битва – не за бюлетені": нардепи зізналися, коли відбудуться вибори

Руслана Заклінська
17 лютого 2025, 01:33
268
Маніпуляції датами виборів – дестабілізація суспільства та гра на користь Кремля, заявила Олена Шуляк.
'Головна битва – не за бюлетені': нардепи зізналися, коли відбудуться вибори
До завершення війни виборів не буде / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Вибори під час воєнного стану неможливі
  • Голосування можливе не раніше, ніж через 6 місяців після його завершення

В час війни провести вибори неможливо. Вибори в Україні можуть відбутися не раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", - написав нардеп.

відео дня

Крім того, Арахамія додав, що лідери парламентських фракцій у межах Діалогу Жана Моне домовилися, що голосування відбудеться не раніше, ніж через пів року після скасування воєнного стану.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк також підкреслила, що жодних виборів до завершення війни не буде. Вона наголосила, що спекуляції на цій темі дестабілізують суспільство, а всі, хто маніпулює датами, лише "грає на руку Кремлю".

"Хитати й дезінформувати – ось їхня мета. Вибори в Україні зараз неможливо, тому що закон і безпека понад усе. Пріоритет один – якнайшвидше справедливо завершити війну. Після – вибори. Але не навпаки. Війна і вибори – не фон для політичних ігор. Думайте критично. І пам'ятайте: головна битва зараз – не за бюлетені, а за країну", - наголосила вона.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, проведення виборів в Україні можливе лише після завершення воєнного стану, але для цього мають бути усунені загрози національній безпеці. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що окупація частини територій, перебування мільйонів громадян за кордоном та відсутність безпекових гарантій роблять проведення виборів неможливим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні під час війни може спричинити втрату боєздатності армії та буде використане Росією для дестабілізації.

Крім цього, Зеленський заявив, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від ситуації в країні та завершення війни.

Читайте також:

Хто така Олена Шуляк?

Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

президентські вибори в Україні вибори в Україні новини України Давид Арахамія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

00:19Україна
Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:47Україна
"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

21:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

Останні новини

02:30

17 лютого: церковне свято, прикмети, кому моляться про зниклих безвісти

02:00

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

01:33

"Головна битва – не за бюлетені": нардепи зізналися, коли відбудуться вибори

00:19

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

16 лютого, неділя
23:03

Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - ЧалийТрамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий
22:47

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:13

Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд

21:22

У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

21:13

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

Реклама
20:30

Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні

20:28

"Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

20:13

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

20:03

У життя увірветься низка невдач: що категорично не можна робити 17 лютого

20:02

Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні: Bloomberg розкрив дату перемир'я

19:39

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

19:33

Успіх ЗСУ на фронті та умови мирних переговорів: головні новини України (дайджест)

18:58

"Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

18:49

Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

18:44

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

18:15

Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

Реклама
18:08

"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

17:26

Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

17:17

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

17:10

Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

17:01

Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

16:56

Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

16:37

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

16:25

Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

15:41

100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

15:35

Чим відрізняються 2 собак: треба знайти три відмінності за 21 секунду

15:31

"Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

15:27

Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

15:20

Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

14:40

Беремо 4 шматки м'яса і готуємо кулінарний шедевр - м'ясні рулетики без заморочокВідео

14:38

Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

14:28

"Його більше немає, смерть": путініст Звєрєв повідомив про "страшне горе"

14:25

Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

13:45

В сирі почали знаходити білі кристали: що це таке і для чого вони потрібніВідео

13:21

Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

13:13

"Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

Реклама
12:56

"Спланована акція": названо ціль жорстких заяв США на конференції в МюнхеніВідео

12:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

12:47

Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність - деталі

12:39

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

12:20

Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

12:17

Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в МиколаєвіВідео

12:13

Закуска просто приголомшить: смачний рецепт простих тарталеток з 1 секретним інгредієнтом

12:07

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

11:59

Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

11:43

Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти