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"Втратимо армію": Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні

Олексій Тесля
9 лютого 2025, 19:28
1164
Росіяни хочуть повної дестабілізації в Україні, каже президент.
Зеленський, вибори
Володимир Зеленський оцінив імовірність проведення виборів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Важливо:

  • Для проведення виборів потрібно призупинити воєнний стан
  • Населення виступає проти виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призупинення воєнного стану для проведення виборів у країні призведе до втрати боєздатності української армії.

"Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюся абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, "русские" будуть щасливі. Питання боєздатності, духу і так далі ти втрачаєш... Люди повернуться додому і матимуть усі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатися - все одно, це пауза. І Росія це обов'язково буде використовувати для контрнаступальних дій", - наголосив він в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

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Він зазначив, що всі хочуть, щоб закінчилася війна і відбулися вибори, однак населення проти виборів під час війни.

"Усі люди проти. Тому що всі розуміють, що станеться. Якщо ми призупинимо воєнний стан - втратимо армію. А без військових голосувати - нечесно. Вони захищають нашу демократію. Про яку демократію ми тут говоримо, якщо ті, хто її захищають, не можуть голосувати?", - наголосив він.

Він також зазначив, що якщо будуть вибори, то їх неможливо буде провести за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, і в РФ потім обов'язково скажуть про нелегітимність цих виборів.

Глава держави зазначив, що Росії потрібен "ляльковий" президент, "своя людина" при владі, "як це було 30 років поспіль".

"Чого хочуть "русские"? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні. Ось і все. Тому я був би дуже обережним із цим питанням", - додав він.

"Україна незалежна, вона має суверенітет, і тому вона обрала ось такого президента, який є; який захищає інтереси України та українців. Я їх захищаю і буду захищати, скільки б не перебував на цій посаді", - резюмував Зеленський.

Як повідомляв Главред, США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню. У команді Трампа заговорили про проведення як і президентських, так і парламентських виборів.

Нагадаємо, на думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, вибори в Україні можуть допомогти в переговорах із РФ. За його словами, проведення виборів в Україні - парламентських або президентських - може бути частиною переговорного пакета щодо перемир'я або миру.

Раніше повідомлялося, що необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалася з американською стороною. Однак, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа підніме цю тему, Україна готова до діалогу.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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Володимир Зеленський президентські вибори в Україні війна Росії та України
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