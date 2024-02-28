Зеленський в Албанії зустрінеться з Еді Рамою: прем'єр вже зробив заяву про допомогу Україні

Президент України візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який пройде сьогодні в Тирані.

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Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії / Колаж: Главред, фото: twitter.com/IgliHasani, facebook.com/ediramaal/

У середу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Албанії. У Тирані глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, якого Зеленський назвав "безкомпромісним другом України".

"З прем'єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонного та політичного співробітництва, підтримки Формули миру та роботи над угодами про безпеку. Албанія - одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - написав Зеленський у Telegram.

Також президент України візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

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"У форматі "Україна - Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, будемо говорити про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України щодо забезпечення справедливого й тривалого миру, організацію Глобального саміту миру в Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту", - додав президент.

Зазначимо, це перший візит Зеленського до Албанії відтоді, як Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Що відомо про саміт Україна - Південно-Східна Європа Саміт Україна-Південно-Східна Європа відбудеться 28 лютого. У ньому візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії. ЗМІ писали, що співорганізаторами саміту Україна - Південно-Східна Європа є прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилалися запрошення лідерам європейських країн. Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв'язки з їхніми європейськими сусідами.

Прем'єр Албанії зробив заяву про допомогу Україні та закликав Захід стримувати обіцянки

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Західні Балкани готові внести свій внесок у боротьбу з країною-агресором Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги. Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в країну.

Рама зазначив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це, зіткнувшись із спільним ворогом - російським диктатором Володимиром Путіним.

"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Пеедусім, для того, що для вас найдорожче – для безпеки", – сказав прем'єр-міністр Албанії.

Рама розкритикував країни Заходу та закликав їх відповісти за поточний стан справ, а саме за проблеми з досягненням консенсусу на рівні ЄС з приводу фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості з приводу деяких форм військової підтримки, а також різних вето.

"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія та Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось великим і багатим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може витримати довше. Кожен повинен виконати свої зобов'язання", - сказав прем'єр Албанії.

Прем'єр-міністр Албанії сказав, що він не вірить, що саміт і залучення регіону змінять темп розвитку подій для всього демократичного співтовариства, але він не буде недооцінювати внесок і вплив, який вони можуть мати.

Як повідомляв Главред, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали.

Під час візиту Зеленський зустрівся зі наслідним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив з ним Формулу миру.

Президент також обговорив перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України, а також повернення полонених і депортованих осіб.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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