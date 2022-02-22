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На зміну "нас там нема" прийшло "ми все-таки тут": Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР"

22 лютого 2022, 22:52

За словами президента, рішення Росії дає відповідь, хто дійсно хоче миру на землі, а хто - переділу земель.

Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР" / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський знову прокоментував російське визнання "ДНР" і "ЛНР", а також рішення про введення військ на окупований Донбас. На його думку, Росія підтвердила військову присутність на сході України.

"Учора Росія визнала незалежність квазіформувань на тимчасово окупованих територій України. Сьогодні ратифікувала так звані "угоди" і дала дозвіл президенту на використання Збройних сил за кордоном, тобто на Донбасі, на території України. На зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут", - заявив Зеленський у своєму зверненні у вівторок, 22 лютого.

За його словами, це рішення дає відповідь, хто дійсно хоче миру на землі, а хто - переділу земель.

"Цим рішенням Росія в односторонньому порядку вийшла з мінських домовленостей. Тих самих, які, за її словами, не мали жодної альтернативи. Особисто для нас безальтернативним є завершення війни, а не майданчик чи формат. Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участю інших лідерів. Але хочу підкреслити, що для мене головне - це збереження суверенітету і територіальної цілісності України", - додав президент.

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів про ратифікацію Росія офіційно визнала "суверенітет" так званих "ДНР" і "ЛНР".

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