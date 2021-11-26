"Через вас я не можу відпочити": Зеленський запросив журналіста УП до себе на день народження

Зеленський хоче святкувати день народження з журналістом УП / president.gov.ua

В ході президентського пресмарафону глави Української Держави Володимира Зеленського відбулася емоційна бесіда з журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем.

Представник ЗМІ зачепив президента задовго до цього в кулуарах влади. Зеленський його запам'ятав.

Пізніше УП провела розслідування про ювілей глави ВП Андрія Єрмака, який він протягом чотирьох днів святкував на державній резиденції" Синьогора " в Карпатах.

З'ясувалося, що гостей туди доставляли на авіації ДСНС. У тому числі і Зеленського.

У свою чергу, в ОП це факт спростували. А на прес-марафоні Зеленський також заявив, що свята не було.

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Тим часом, свій політ на літаку він пояснив тим, що президентський літак зламаний, а також звинуватив Ткача в тому, що через нього він не може відпочити.

"Завдяки вам у мене немає місця в Києві, де відпочити. А я жива людина і у мене теж є особисте життя".

У свою чергу, Ткач заявив, що Зеленському "не потрібно" відпочивати.

Президент України також звинуватив журналіста в тому, що через його професійні дії, Зеленські-молодші не можуть вийти на вулицю без охорони.

У підсумку перепалка закінчилася тим, що Зеленський запросив Ткача до себе на день народження, який він святкуватиме 25 січня.

Нагадаємо, головна помилка президента України Володимира Зеленського в його Президентстві-це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора кореспондента Данила Кир'якова.

Також курс єврооблігацій "ДТЕК Енерго" , який повинен бути погашений в 2027 році, вмить впав у п'ятницю, 26 листопада, після звинувачень президента України Володимира Зеленського у бік власника компанії Ріната Ахметова.