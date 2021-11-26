Зеленський звинуватив Ахметова в держперевороті - курс єврооблігацій різко впав

Зеленський зачепив Ахметова / Фото Reuters

Курс єврооблігацій "ДТЕК Енерго", який повинен бути погашений в 2027 році, вмить впав у п'ятницю, 26 листопада, після звинувачень президента України Володимира Зеленського в бік власника компанії Ріната Ахметова.

Він обвалився на 11,6%. Цьому посприяли події на пресконференції глави держави з представниками 30 українських ЗМІ.

За даними терміналу Bloomberg, спочатку курс впав на 13,3%, але потім дещо скоректувався, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, зниженням на 0,5% відреагували на слова президента котирування облігацій "ДТЕК ВДЕ" з погашенням в 2024 році, проте потім вони майже повернулися на колишній рівень, не дотягнувши до нього тільки 0,1%.

Крім того, єврооблігації гірничо-металургійної групи "Метінвест" з погашенням в 2029 році, впали на 1,4%. Рінат Ахметов є мажоритарієм цієї компанії.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Однак пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в розпорядженні влади опинилася якась "Звукова інформація", на якій обговорюється підготовка державного перевороту в Україні. При цьому він не зміг розкрити імена людей, голоси яких звучать на цьому записі.