Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Марко Рубіо: подробиці діалогу

Керівник Офісу Президента підкреслив важливість участі Трампа у переговорах для просування мирного процесу в Україні.

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Єрмак зазначив, що мир має початися з припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Вікіпедия, t.me/ermaka

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Єрмак підтвердив готовність Зеленського до переговорів в Туреччині

Зустріч у Туреччині може стати вирішальною для мирного процесу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Андрій Єрмак підтвердив готовність Президента України Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини, попри відсутність підтвердження від Володимира Путіна.

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"Шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Російській Федерації таке рішення може ухвалити лише Путін", – заявив Єрмак.

Очільник Офісу Президента також подякував за конструктивний діалог з американською командою, розпочатий 11 березня в Джидді, та підкреслив, що Україна залишається прихильною до досягнення справедливого миру.

"Нещодавня заява Президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – зазначив Андрій Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.

Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ - Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

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Що таке Офіс Президента України? Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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