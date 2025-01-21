Ілон Маск показав "нацистський" жест, вітаючи Трампа з інавгурацією

Дональд Трамп зробив Маска керівником нового Департаменту ефективності уряду.

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Маск "зіганув" на інавгурації Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що сказав Ілон Маск:

Маск хоче освоїти Марс

Маск вважає перемогу Трампа історичною

Новий президент США Дональд Трамп зробив гендиректора Tesla Ілона Маска керівником нового Департаменту ефективності уряду. Він виступив на Capital One Arena у Вашингтоні і закінчив свою промову дивним жестом. Про це повідомляє Sky News.

Маск назвав перемогу Трампа історичною і впевнений у її важливості для майбутнього людства.

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"Я просто хочу подякувати вам за те, що ви це зробили (проголосували за Трампа на виборах - ред.). Дякую. Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Нарешті ми матимемо безпечні міста, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", - заявив Маск.

Маск також заявив про намір освоїти Марс і про віру в те, що американські астронавти встановлять там прапор США.

Свою промову Маск закінчив дивним жестом, який навіть нагадував "нацистський" жест.

Інавгурація Трампа - новини за темою

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США розпочалася з ранкової служби в Церкві Святого Іоанна. Після цього Трамп зустрінеться з Джо Байденом і його дружиною Джилл у Білому домі. Основні урочистості відбудуться в Конгресі США.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп має намір почати масові депортації нелегальних мігрантів уже наступного дня після своєї інавгурації. Перша хвиля операцій почнеться в Чикаго, за участю 100-200 офіцерів імміграційної служби.

Просто перед інавгурацією Байден помилував низку чиновників. Серед помилуваних Байденом - Марк Міллі, який називав Трампа "фашистом".

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з інавгурацією. Він зазначив, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру.

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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