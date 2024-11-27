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"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

Юрій Берендій
27 листопада 2024, 03:02
1874
Ілон Маск демонструє значний страх перед третьою Світовою війною і ставить для себе пріоритетом - умиротворення диктатора Путіна, вказує експерт.
'За будь-яку ціну': став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні
Який головний пріоритет Маска щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Для таких фігур в команді Трампа як Ілон Маск пріоритетом є умиротворення Путіна
  • Однак, в команді Трампа є й розсудливі люди, які розуміють російську загрозу

В команді Трампа є чимало людей, для яких основною ціллю є саме умиротворення російського диктатора Путін для уникнення третьої Світової війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук коментуючи можливий страх нової команди Трампа перед діями Путіна.

За його словами, хоча адміністрація Трампа ще не сформована, його команда вже зараз доволі неоднорідна.

"Наприклад, якщо подивитися на такі фігури, як Ілон Маск, альтер его Трампа, який, очевидно, демонструє страх перед Третьою світовою війною. Для таких людей, як він, умиротворення Путіна за будь-яку ціну може бути пріоритетом", - вказує аналітик.

Лакійчук зазначає, що серед них є й розсудливі люди, які усвідомлюють, що головна мета Путіна — зруйнувати існуючий світовий порядок, у якому США відіграють ключову роль.

Дивіться відео Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:

Який підхід зрештою переважатиме, стане зрозуміло після остаточного формування адміністрації, вказує він. Однак питання стосується не лише адміністрації, але й позиції Сенату та Конгресу.

"І боюся, що до цього часу ще будуть мішати гоголь-моголь, поки не викристалізується позиція США", - резюмував експерт.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп поки що офіційно не прокоментував дозвіл Україні завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Як зазначає громадський і політичний діяч Юрій Рашкін, після інавгурації Трамп може зупинити військову допомогу Україні, адже його адміністрація, ймовірно, шукатиме способи налагодження відносин із Володимиром Путіним.

Інавгурація Трампа запланована на 20 січня, і до цього часу російський диктатор, ймовірно, спробує використати всі можливості, щоб Україну "здали", вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

За словами конгресмена від Флориди Майка Волтца, якого Трамп призначив радником із нацбезпеки, адміністрація нового президента займеться переговорами щодо України одразу після вступу на посаду.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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війна в Україні Дональд Трамп Павло Лакійчук
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