"Ігноруйте Медведєва" : у Зеленського жорстко відповіли на істерику путінського "підданого"

Михайло Подоляк акцентував увагу на тому, що Україна може звільняти Крим будь-якими інструментами.

Подоляк жорстко відповів Медведєву / Колаж фото УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закотив істерику і пригрозив Україні ядерною зброєю, якщо ЗСУ вдарять по Криму. Однак українська сторона не боїться цих погроз, адже захисники можуть звільняти півострів будь-якими способами. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав погрози Медведєва лише підтвердженням того, що РФ може застосувати такого виду зброю, щоб домогтися величезної кількості жертв.

"Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим-Україна. Тому погрози офіційних осіб РФ про "удари відплати" - це тільки фіксація наміру здійснення масових вбивств і спроба лякати в традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва", - написав Подоляк.

Заяви Медведєва про війну Росії проти України

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських постачаннях зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати Заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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