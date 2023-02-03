Чи буде пряме зіткнення: Піонтковський пояснив заяву НАТО про готовність до війни з РФ

НАТО може піти на військове зіткнення з РФ, якщо Росія спробує використовувати ядерну зброю або обстріляє конвої з технікою для України.

НАТО готове до війни з РФ, але це не означає, що подібне станеться / колаж фото ua.depositphotos.com, скріншот з відео

У НАТО заявили про те, що Альянс готовий до зіткнення з Росією. Однак це не означає, що зовсім скоро НАТО вступить у пряму війну проти РФ. Про це в ефірі Freeдом заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Він переконаний, що НАТО дасть жорстку військову відповідь, якщо РФ спробує атакувати конвої з технікою для України. Саме такі загрози лунають з боку Кремля.

"Якщо осколок російської бомбочки впаде на територію країни НАТО, це означатиме автоматичну активізацію 5-ї статті Статуту. І тоді пропагандистський наратив "ми боремося з усім НАТО" перетвориться на реальність. Якісь 26 "Хаймерсів", поставлені навесні в Україну, переламали стратегічну ситуацію у війні і дозволили Україні перехопити незворотну стратегічну ініціативу. А що буде, коли проти Росії будуть сотні "Томагавків", десятки літаків F-16, F-35? Це і є готовність НАТО", - говорить Піонтковський.

Він також звернув увагу на те, що Росія вже зменшила кількість своїх ядерних загроз, адже Путіна попередили, що йому загрожує реальна смерть, переконаний експерт.

"Ядерним шантажем вони вже менше займаються. Їм пояснили, що в цьому випадку Путіна просто вб'ють, а країни НАТО вогневим впливом знищать все російське угруповання", - пояснив політолог.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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