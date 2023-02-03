"Ситуація дуже важка": Зеленський розповів про події на фронті

Президент України акцентував на тому, що найважча ситуація спостерігається на Донецькому напрямку.

Ситуація на фронті дуже важка / Колаж фото Офіс президента, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Ситуація на фронті в Україні дуже важка. Найбільш напружена - на Донецькому напрямку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ситуація на фронті залишається дуже важкою, особливо на Донецькому напрямку. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупанта, які чітко і повно виконують завдання щодо захисту наших позицій, і які навіть в таких важких умовах, які на передовій зараз, дають Україні хороші новини", – сказав Зеленський.

Президент також похвалив українських військових, які майстерно знищили російський штурмовик під Бахмутом.

"І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців - третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно "мінусують" ворожу авіацію на Донеччині. Спасибі вам", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / скріншот з відео

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках у Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти в наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

В той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилася кількість піхотних зіткнень.

Інші новини: