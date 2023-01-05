Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні і з піною біля рота погрожував НАТО

Медведєв цинічно поскаржився на Штати, бо ті буцімто "чужими руками винищують тисячі людей".

Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні / УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв уїдливо прокоментував американську військову допомогу Україні й спробував погрожувати НАТО російською зброєю.

Так, у своєму Telegram-каналі Медведєв закотив істерику через те, що "США витрачають десятки мільярдів на війну в Україні, поставляючи свою зброю в гігантських масштабах". Окрім того, він цинічно поскаржився на Штати, бо ті буцімто "чужими руками винищують тисячі людей".

За військову підтримку України Медведєв спробував налякати Захід "відповіддю".

"Головний подарунок до Нового року з боєкомплектом ракет "Циркон" вирушив учора до берегів країн НАТО. 1000 км дальності їхнього застосування з гіперзвуком у 9 Махів та можливістю використовувати будь-який заряд з гарантією долають будь-яку ПРО. Нехай постоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак (США, - Главред). Так що радійте! Приведе до тями будь-кого, хто представлятиме пряму загрозу Росії та нашим союзникам", - пригрозив російський чиновник-пропагандист.

Він також в істериці пригрозив, що Росія розмовлятиме "мовою сили, якщо по-іншому не розумієте. І випускатиме ще більше сучасної зброї".

РФ постійно вдається до погроз через допомогу Україні

Як повідомляв Главред, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Ба більше, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

Також повідомлялося, що заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв злякався можливих постачань Ізраїлем зброї Україні і погрожував "погіршенням відносин" Москви і Єрусалима. Окрім того, він образливо обізвав українців "нацистами" і сказав, що Ізраїль, у разі військової допомоги, мовляв, може вважати Бандеру і Шухевича своїми героями.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висміяв нікчемні погрози російських чиновників через військову допомогу Україні. Глава держави підкреслив, що погрози на адресу України та міжнародних партнерів спричинені алкоголізмом деяких росіян.

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