"Клоунські заяви": Гіркін вилаяв Медведєва і запропонував йому "тихо спиватися"

"Стрілець "побажав, щоб Дмитро Медведєв"подавився власною мовою".

Ігор Гіркін влаштував розбірки з Дмитром Медведєвим / УНІАН, скріншот

Російський терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) влаштував нові розборки. Після з'ясування стосунків з пропагандистом Володимиром Соловйовим, він ополчився на колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

"Стрілку" не сподобалися хамські висловлювання Медведєва на адресу японського керівництва, яке засудило агресію РФ проти України. Про це він пише у своєму Telegram.

"Я, особисто, вважав за краще б, щоб наш колишній президент/прем'єр Дмитро Анатолійович подавився власним язиком", - пише Гіркін.

Він скаржиться, що "клоунські заяви" Медведєва вже давно всім набридли.

"Підхопити естафету у покійного Жирика він може, звичайно, але краще б просто тихо спивався, не ображаючи нехай і ворогів, але людей на порядок його розумніші, професійніше і серйозніше. Тому що війни проходять, а образи такого роду - залишаються в національній (і особистій) пам'яті", - додав терорист РФ.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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