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Кремль відреагував на формування "Гвардії наступу" і пригрозив захопленням нових територій

3 лютого 2023, 21:07
У Кремлі переконані, що російські окупанти у Криму нібито перебувають у безпеці.
ВСУ, Дмитрий Песков
Кремль погрожує захопленням нових територій / Колаж фото УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмирала Михайла Белінського

В Україні формують "Гвардію наступу", а РФ вже панікує. У Кремлі цинічно заявили про бажання захопити нові українські території, які ще не перебувають під контролем окупантів. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Він пригрозив наступом на Донбас. При цьому Кремлю здається, що російські окупанти в Криму нібито перебувають у безпеці.

"Донбас поки що захищений не до кінця, і тому "спеціальна військова операція" триває. Власне, ми маємо захистити людей, які там живуть. Поки що цієї мети не досягнуто повністю. Це ще належить зробити. Крим – це, як і Донбас, регіон Росії. Безпека Криму забезпечена надійно", – сказав Пєсков.

Що відомо про "Гвардію наступу"

МВС України оголосило про формування 8 штурмових бригад під загальною назвою "Гвардія наступу". Це будуть професійні штурмові бригади, куди увійдуть бійці-патріоти, які "прагнуть винищити ворога і звільнити окуповані землі України".

Загалом ці бригади матимуть назви: "Ураган", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють".

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Пєсков Росія
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