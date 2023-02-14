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"Україна знищить Чорноморський флот РФ": ми можемо отримати потужні ракети Storm Shadow – полковник

14 лютого 2023, 03:15
Такі ракети можуть залишатися практично невидимими. Українські військові зможуть вдарити ними не лише по кораблях РФ, а й по морських базах і Кримському мосту.
Ракета Storm Shadow, Роман Свитан
Україна може отримати потужні ракети Storm Shadow, зазначає Роман Світан/ Вікіпедія, скрін

Україна може отримати від західних партнерів потужні ракети GLSDB та Storm Shadow. Як перші, так і другі здатні сильно вплинути на ситуацію на полі бою. Перші мають дальність стрільби 150 кілометрів, тому окупантам доведеться ще далі ховати свої системи управління. Другі ракети зможуть бити на ще дальшу відстань – від 250 до 1000 кілометрів, що дозволить діставати загарбників навіть в окупованому Криму.

Якщо Україна отримає ракети Storm Shadow, вона зможе знищити Чорноморський флот країни-агресорки Росії. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

GLSDB – це ракети до HIMARS з дальністю 150 кілометрів. За словами полковника, Україні зараз потрібні такі ракети, адже російські загарбники уже пристосувалися до ракет М31 дальністю 80 кілометрів і розміщують свої системи управління на дальшій відстані.

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"Плюс є і хороші новини (принаймні, вони просочуються) про передачу Україні франко-англійських крилатих ракет морського і повітряного базування [Storm Shadow]. Нею можна стріляти з підводних човнів, з кораблів. Але цього у нас немає, проте (цими ракетами може стріляти – ред.) будь-який літак, який несе HARM (а у нас їх кілька, адже навіть Міг-29, Су-27 можуть нести такі ракети)", – зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дозвукові ракети Storm Shadow мають дальність від 250 до 1000 кілометрів залежно від модифікації.

Композитна частина такої ракети має вагу півтонни, тому вона може пробити практично будь-який борт і підірвати будь-який об'єкт.

"Також у неї дуже хороша інерційна система наведення, плюс на останньому етапі включається інфрачервона головка самонаведення. Причому все це робиться без участі льотчика – нам просто треба літаками цю ракету підняти в повітря, вивести в певну точку пуску і скинути. А далі ракета самостійно, виходячи з інформації, яку в неї вклали на землі, виконує політ на висотах до 50 метрів, під променями радарів будь-якого ЗРК", – пояснює полковник.

Ракета Storm Shadow через свої особливості і невелику висоту польоту може залишатися практично невидимою, особливо над морем, де її навіть візуально нікому побачити.

Така ракета дорога – вона коштує більше мільйона доларів, проте добре виконує потрібні завдання, каже Світан. Він висловив думку, що такі ракети, найімовірніше, нам передадуть. При цьому з їхньою допомогою українські військові зможуть знищити Чорноморський флот РФ.

"Коли почнуть йти на дно частини чорноморської флотилії РФ, можна буде говорити якраз про роботу таких ракет. Хоча вона може працювати і по морських базах (ще чотири залишилося в Криму), по Кримському мосту – кілька таких ракет точно зроблять його непридатним. Тому що 3-4 ракети, тобто близько півтори тонни боєприпасів, повністю виведуть його з ладу. Плюс у Криму дуже багато баз і складів – наприклад, склади в Саках і Джанкої ще залишилися. Тому для неї цілей якраз вистачить", – підсумував полковник.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

Нагадаємо, на початку місяця Пакистан відправив до України через німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню Град. Окрім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США у Рамштайні, міністр оборони Олексій Рєзніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем – постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення постачання боєприпасів та формування "танкового альянсу".

Читайте також:

війна в Україні ракета вторгнення Росії чорноморський флот РФ новини Криму Роман Світан
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