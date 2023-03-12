Не закінчиться у найближчі місяці: військовий Вишебаба прогнозує війну на декілька років

Військовий Павло Вишебаба зазначив, що на фронті важко дається "кожен метр землі".

Війна в Україні триватиме декілька років / Колаж фото Павло Вишебаба, 10 ОГШБр Едельвейс

Війна в Україні не завершиться у 2023 році, вона триватиме ще довго. У цьому переконаний український військовий, письменник та поет Павло Вишебаба. Про це повідомляє 24 канал.

Він вважає, що цього року ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року, як це прогнозують глава української розвідки та головнокомандувач ЗСУ.

"Я поважаю Кирила Буданова і Валерія Залужного, який дає приблизно такі самі прогнози. У них точно є значно більше інформації, ніж у мене, тому прислухатися слід. Однак, я вважаю, що ця війна триватиме довго", - сказав Вишебаба.

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Військовий акцентував на тому, що поки на фронті нема передумов, які свідчили б про те, що війна може закінчитись у найближчі місяці. Він припускає, що війна в Україні триватиме ще декілька років. Вишебаба радить готуватися до такого сценарію психологічно та берегти ресурси.

"Я бачу, як тяжко дається кожен метр землі. У командування точно більше інформації, але якщо все буде йти так, як зараз, то це буде тяжка, довга, в'язка, але переможна війна для нас. Росіяни не зменшують натиску. На Донецькому напрямку дуже інтенсивні бої ідуть, особливо в останній місяць. Вони не збираються відступати. Тому я не бачу передумов, що у найближчі місяці це закінчиться. Я думаю, що війна на декілька років", - сказав Вишебаба.

Ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цьогоріч мають відбутися ключові події у війні, проте важливо зберегти несподіваність для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

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