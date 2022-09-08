Блінкен на тлі потужного контрнаступу ЗСУ прибув в Україну: готується зустріч із Зеленським

Блінкен прибув до Києва і зустрінеться з президентом Зеленським / Колаж Офіс президента, Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з незапланованим візитом в Україну. Він повинен провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським і оголосити про новий пакет військової допомоги на суму в 2 мільярди доларів.

Журналістка BBC Барбара Плетт Ашер заявила, що Блінкен прибув в Україну з пакетом військової допомоги для Києва і союзників.

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Візит підтвердив Liga.net спікер Банкової Сергій Никифоров. За його словами, готується зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським.

Видання Le Monde вважає, що адміністрація Байдена повинна надати Україні 2 мільярди доларів в якості військової допомоги. Це додатковий пакету на суму $ 675, який раніше був затверджений для Києва.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву про те, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів. Зокрема, Києву відправлять гаубиці калібру 105 мм, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, броньовані машини швидкої допомоги, високоточні снаряди GMLRS, боєприпаси для артилерії та іншу допомогу.

Контрнаступ армії України

Збройні сили України перейшли до контрнаступальної операції в Херсонській та Харківській областях. Противник витісняється з тимчасово зайнятих ним позицій. Проходить звільнення населених пунктів.

У Херсонській області ЗСУ звільнили від російської окупації Високопілля та Ольгине. Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що є й інші звільнені пункти, проте офіційних заяв наразі немає.

У Харківській області, в районі Балаклії, звільнено два села - Байрак і Нова Гусарівка. У населених пунктах вже майорить прапор України.

В Інституті вивчень війни вважають, що ЗСУ на Харківщині вдалися до тактичної раптовості і просунулися мінімум на 20 кілометрів углиб захоплених Росією територій. Деокуповано близько 400 квадратних метрів української землі.

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