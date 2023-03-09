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Гарантії безпеки і "дорожня карта" в НАТО: Україна в липні очікує на проривні рішення Заходу

9 березня 2023, 20:08
Україна хотіла б отримати документ з конкретними термінами вступу до Альянсу, проте ситуація ускладнюється тим, що йде війна з агресором Росією.
НАТО, Єрмак
Україна точно отримає гарантії безпеки від країн НАТО - Єрмак / Колаж УНІАН, Офіс президента

Офіційний Київ розраховує на наступному саміті НАТО в Вільнюсі отримати документи щодо гарантій безпеки Україні та вступу до Альянсу. Документ щодо інтеграції до Альянсу повинен бути чітким і максимально конкретним.

Як повідомляє РБК-Україна, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, що на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня, має бути підписаний документ щодо гарантій безпеки.

За його словами, в Альянсі не проти такого документа.

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"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Наразі питання в тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально", - зазначив Єрмак.

Україна очікує на "дорожню карту" щодо вступу до НАТО

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна планує на саміті Альянсу отримати документ, в якому буде описаний чіткий шлях інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу.

Як вважає чиновник, Києву потрібен конкретний документ.

"Ми чекаємо на юридичну реакцію НАТО на нашу заявку про вступ, документ, який вкаже нам прямий шлях до вступу, без зайвих процедурних кроків", - зазначив Сибіга.

Також Андрій Сибіга підкреслив, що в ідеалі документ повинен містити конкретні терміни вступу України до НАТО, проте в Києві розуміють складність такого моменту в умовах продовження повномасштабної війни з агресором Росією.

Плани України щодо вступу до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій України, оголосив про подачу Києвом заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу в рамках прискореної процедури. Як вважає український гарант, Україна вже пройшла свій шлях і стала фактично союзником Альянсу.

Пізніше президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини підтримали інтеграцію України до НАТО. Вони закликали блок посилити військову допомогу Києву і зажадали від агресора Москви вивести свої війська з території України.

Глава Пентагону Ллойд Остін підкреслив, що США підтримують плани України щодо вступу до НАТО. Двері для Києва відкриті. Але рішення мають підтримати всі 30 держав, які входять до Альянсу.

Війна Росії проти України:

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