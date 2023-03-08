Путін готовий до багаторічної війни на виснаження: розвідка США розкрила плани окупантів

Після невдач на полі бою Путін тепер розуміє проблеми, з якими стикається його армія, і може скорегувати свою стратегію в короткостроковій перспективі.

Путін готовий до багаторічної війни на виснаження / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Країні-агресорці Росії не вистачає боєприпасів і військ для досягнення значних територіальних перемог в Україні цього року. У зв'язку з цим РФ може перейти до стратегії утримування та оборони, затягуючи війну. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.

Як зазначила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, після невдач на полі бою російський диктатор Володимир Путін тепер розуміє проблеми, з якими стикається його армія, і може скорегувати свою стратегію в короткостроковій перспективі.

"Незважаючи на те, що російський наступ триває, загарбники зазнають великих втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і, схоже, наразі зосередився на більш обмежених військових цілях", - сказала Гейнс.

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За її словами, Росія може вирішити продовжити війну в Україні, навіть якщо це буде означати тривалі перерви в наступальних діях. Таким чином Кремль намагатиметься досягти своїх стратегічних цілей.

"Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не визначить значні сторонні поставки боєприпасів, їй буде дедалі важче підтримувати поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці. І, отже, вони можуть повністю перейти до утримання та оборони окупованих територій. Коротше кажучи, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків", - додала Гейнс.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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