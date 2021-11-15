Франція і Німеччина пригрозили Росії тяжкими наслідками - Кулеба

Кулеба розповів про підсумки переговорів глав МЗС Франції та Німеччини / УНІАН

Глави МЗС Німеччини і Франції виступили зі спільною заявою щодо РФ і України за підсумками їх зустрічі в Брюсселі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, пише Європейська правда.

Сторони попередили Росію, що якщо вона зробить будь-яку спробу порушити територіальну цілісність України, то це обернеться для неї серйозними наслідками.

Однак керівники зовнішньополітичних відомств Франції і ФРН закликали Україну "проявляти стриманість і реалізовувати "Мінські угоди".

читайте такожГлава МЗС України Кулеба запрошений на засідання міністрів країн НАТОКулеба прокоментував заяву Франції та Німеччини і підтвердив важкі наслідки для Росії.

"Ми домовилися, що буде проведена відповідна комунікація з Російською Федерацією для того щоб, скажімо так, "демотивувати" її від будь - яких агресивних дій", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, РФ зосереджує війська і техніку, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі " на українську територію.

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