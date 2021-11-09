"Все сплановано": український чемпіон зганьбився запереченням агресії РФ і захоплення Криму

Олександр Абраменко / Reuters

Чемпіон Олімпіади - 2018 з фрістайлу Олександр Абраменко заявив про те, що не вірить в агресію РФ проти України.

Український спортсмен в інтерв'ю Tribuna.com зазначив, що він не може погодитися з твердженням, що Росія - агресор, який захопив Крим і почав війну на сході України.

"Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають - а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що це все сплановано", - сказав він.

Олімпійський чемпіон не виключив, що ситуація може бути інспірована: "І не тільки з нашого або з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені. Я не знаю. Хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому випадку страждають тільки люди - що з нашого боку, що з їх".

За його словами, його дружина-росіянка, при цьому вона також поділяє його погляди і не вважає ситуацію однозначною.

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"Однозначно, це як у 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж, адже ніхто правди не скаже - через що, як, хто на якій стороні, кого підтримував", - додав Абраменко.

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Нагадаємо, раніше Абраменко розповів, навіщо обіймався з росіянином і чому не можна забороняти виступати в РФ.

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