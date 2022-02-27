Зеленський про розмову з Лукашенком: не дуже вірю в результат зустрічі

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з Олександром Лукашенком.

Під час брифінгу в Офісі президента глава держави підкреслив, що розмова була довгою і предметною, при цьому Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не будуть летіти ракети і наступати війська на Україну.

"У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я детально пояснив йому неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусії. І він мене запевнив у цьому", - заявив Зеленський.

Він додав, що не надто вірить у результативність переговорів з окупантом, які заплановані 27 лютого на кордоні з Білоруссю.

"Скажу відверто, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб потім у жодного громадянина України не було ніякого сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж шанс", - резюмував Зеленський.

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Раніше повідомлялося про те, що українська і російська делегація зустрінуться без попередніх умов на кордоні України і Білорусі в районі річки Прип'ять.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.