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Нові санкції ЄС проти РФ зависли: несподівана країна виступила проти

Руслан Іваненко
23 липня 2026, 02:02
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ЄС не зміг погодити нові санкції проти Росії через заперечення Греції щодо газових обмежень.
Санкции против РФ
Афіни зірвали ухвалення нового пакета санкцій ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ЄС не погодив новий пакет санкцій проти РФ
  • Греція заблокувала рішення під час переговорів
  • Посли ЄС продовжать консультації найближчим часом

Країни Європейського Союзу поки не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії через заперечення з боку Греції, яка виступила проти окремих обмежень, що можуть вплинути на її судноплавний сектор. Про це повідомляє Politico.

Черговий раунд переговорів між представниками держав ЄС завершився безрезультатно. Для ухвалення нового пакета санкцій необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів, однак сторони не змогли досягти компромісу щодо низки енергетичних і торговельних обмежень, спрямованих на скорочення доходів Росії.

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Які положення викликали суперечки

За даними видання, пакет санкцій був представлений ще у червні, але його погодження затягнулося через суперечки навколо окремих положень. У процесі обговорень деякі пропозиції вже були пом'якшені, зокрема щодо заборони імпорту російських морепродуктів та запровадження візових обмежень для російських військових.

Найбільше заперечень Афіни висловили проти ініціативи, яка передбачає заборону для компаній з ЄС постачати російський газ покупцям за межами блоку. Грецька сторона вважає, що такі заходи виходять за межі раніше узгоджених рішень європейських лідерів і не дадуть очікуваного ефекту, оскільки судна можуть змінити країну реєстрації.

ЄС намагається знайти компроміс

Один із дипломатів ЄС повідомив, що переговори продовжаться вже найближчим часом. За його словами, посли країн-членів проведуть новий раунд консультацій у четвер, щоб спробувати узгодити пакет санкцій.

Тим часом Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, запропонувала компромісний варіант. Він передбачає можливість для європейських газовозів транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн до січня 2029 року. Водночас пропозиція обмежує обсяги такого експорту та забороняє укладання нових контрактів.

У матеріалі Politico зазначається:

"Однак грецький уряд досі відмовляється від компромісу і натомість прагне безстрокового винятку, заявили троє дипломатів ЄС, які брали участь в обговореннях".

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Особливу увагу в дискусії привертає грецька судноплавна компанія "Dynagas", яка є одним із небагатьох операторів суден льодового класу, здатних працювати на маршрутах до російського арктичного термінала СПГ. У Греції наголошують, що у разі запровадження обмежень такі судна можуть просто перейти під юрисдикцію інших держав, що ускладнить контроль за їхньою діяльністю з боку ЄС.

Як зазначає Politico, затримка з погодженням санкцій відбулася напередодні літньої перерви в роботі європейських інституцій. Спочатку середа розглядалася як остання зустріч послів ЄС перед серпневими канікулами, однак через відсутність домовленостей переговорний процес доведеться продовжити.

Як нові мита США можуть вдарити по партнерах Росії

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що законопроєкт США про запровадження 500-відсоткових мит для торговельних партнерів Росії може стати одним із найпотужніших інструментів геополітичного тиску, хоча його реалізація здатна ускладнити відносини Вашингтона не лише з Китаєм та Індією, а й з країнами Європейського Союзу.

В інтерв'ю Главреду експерт звернув увагу, що одним із авторів ініціативи є сенатор Ліндсі Грем. На його думку, головною ціллю законопроєкту є Китай, другим за значенням напрямом впливу залишається Індія, а третім - Бразилія.

Водночас аналітик зазначив, що роль Європи в дискусії навколо нових мит майже не обговорюється, хоча потенційні наслідки для відносин зі США можуть бути суттєвими.

Загородній загалом позитивно оцінює запропоновану ініціативу та сподівається на її ухвалення. На його переконання, такий механізм матиме довгостроковий ефект і стане важелем впливу для майбутніх американських адміністрацій.

За словами експерта, кожен наступний президент США отримає у своє розпорядження потужний інструмент тиску, який зможе застосовувати залежно від політичної ситуації та власних пріоритетів.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.

Крім того, єдність Європейського Союзу щодо нових економічних санкцій проти Росії опинилася під загрозою. Низка країн, зокрема Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія, вимагають винятків із останнього пакету обмежень або повністю блокують запропоновані заходи, побоюючись за прибутки своїх найбільших корпорацій.

Нагадаємо, шо за даними Axios, у Сенаті США набирає підтримку законопроект із жорсткими санкціями проти РФ.

Ініціатива вже отримала 61 співавтора - цього достатньо для її ухвалення в Сенаті. Документ передбачає 100%-ві вторинні мита для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

Головна перешкода зараз - винесення законопроекту на розгляд. Після Сенату його ще має схвалити Палата представників.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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