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Якщо дозволити розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну не доведеться нападати - Кулеба

22 січня 2022, 18:44

Міністр зазначив, що на українському кордоні Росія здійснює військові маневри, звозить бойову техніку. Однак поки що не нападає на Україну.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба висловився про агресію РФ / УНІАН

Паніка, яка зараз нагнітається навколо можливого вторгнення російських військ в Україну дає перевагу Володимиру Путіну - якщо йому дозволити розхитати країну, то російським військам не доведеться нападати. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

Міністр зазначив, що на українському кордоні Росія здійснює військові маневри, звозить бойову техніку. Однак поки що не нападає на Україну.

"Більше того, немає повної бойової готовності цієї російської сили на вчинення атаки. Але є ціла купа повідомлень, які лунають і від наших партнерів, що війна неминуча", - сказав Кулеба.

За його словами, в результаті такого інформаційного фону в Україні впав курс гривні, а інвестори згортають проекти.

"Ще не зробивши атаку Путін нашими руками отримує собі перевагу. Якщо ми дозволимо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати", - додав міністр.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни".

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що" невелике вторгнення " (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста-у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

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