Якби Україна з 2019 року не готувалася до війни, танки РФ прийшли б до Східної Європи – Данілов

Україна готувалася до війни, але не очікувала нападу з боку Білорусі - Данилов / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Україна вела підготовку до відбиття повномасштабного військового вторгнення РФ з грудня 2019 року. Українців не попереджали, щоб не спровокувати паніку. Якби Київ не готувався до великої війни, російські танки могли б сьогодні опинитися у Варшаві, Празі Таллінні та Вільнюсі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza він розповів про те, що вважає правильним рішення не повідомляти українцям про підготовку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Київ пояснює свої дії наміром не спровокувати панічні настрої.

За його словами, влада розуміла неминучість нападу Росії. Несподіваним став напад з декількох напрямків.

"Для нас це не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Але ми не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх боків. Напад Білорусі став для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", - зазначив секретар РНБО.

Чиновник сказав, що Росія розраховувала на від'їзд Зеленського. На президента також чинили тиск і на Заході. Однак гарант вирішив залишитися в Києві.

"Росія розраховувала на те, що наш президент поїде з України. На нього чинять тиск і наші західні партнери. Однак президент Володимир Зеленський вирішив залишитися в Києві. Це було можливо, тому що йому заздалегідь були створені безпечні умови для роботи в такій ситуації", - каже Данілов.

Український чиновник запевнив, що Київ готувався до протидії повномасштабному військовому вторгненню Росії ще з грудня 2019 року. Завдяки такій підготовці державі вдалося вистояти.

"Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми нею не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі. Завдяки тому, що ми стримували цей натиск, завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками або сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям", - вважає Данілов.

Крім того, він стверджує, що влада вчинила правильно, коли не попередила українців про вторгнення РФ і спростовувала підготовку Москви до реалізації таких планів. З точки зору секретаря РНБО, по-іншому вчинити було не можна.

"Я переконаний, що це було правильне рішення. Судити доводиться за результатами, а побачити їх можна тільки за якийсь час. Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що сценарій обраний правильно. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався Путін. Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "Завтра вас вб'ють". Так ми втратимо державу. І тоді плани Путіна здійсняться", - додав Олексій Данілов і підкреслив, що підготовка суспільства усе-таки була, що позначилося на зростанні патріотизму серед українців в середині лютого.

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Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на будь-які поступки Росії щодо територій. За словами чиновника, Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава буде відновлювати свою територію в межах 1991 року.

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