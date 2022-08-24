УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Він все поклав на одну карту": Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - Данілов

24 серпня 2022, 14:35

У випадку перемоги РФ, будь-хто у світі зможе силою окупувати територію іншої держави.

'Він все поклав на одну карту': Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - Данілов
Путін хоче перепочити і планує продовжувати війну / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав кровопролитну війну проти українського народу, не буде зупинятися і продовжує готуватися до затяжної війни в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Wyborcza.

Він додав, що зараз Путін просто хоче перепочити.

"Треба розуміти, що Володимир Путін поклав усе на одну карту – карту війни з Україною. Сподіватися, що він зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця, – самообман. Сьогодні Путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни "згорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, знаємо кількість танків і ракет, якими вони оснащені", - сказав Данілов.

Він також заявив, що Росія - велика колоніальна країна, влада якої знищує культуру, мову та традиції народів.

"Перемогти Росію буде непростим завданням. Але ми усвідомлюємо, що сьогодні боремося не лише за себе, а й за Європу", - додав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що Росії не можна дозволити перемогти війну проти України, бо тоді будь-хто силою зможе окупувати іншу країну. Він також додав, що нині Путін дуже поспішає, адже вже через два-три роки в Україні буде нове покоління, яке займеться відбудовуванням держави.

Данілов очікує побачити крах РФ та появу вільної Ічкерії, Татарстану й інших територій.

Нагадаємо, стало відомо про те, що 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував у Київ та вимагав здатися. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак вилаяв Козака та поклав слухавку. Вже згодом про підписання акту капітуляції говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Олексій Данілов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу

15:12

Молодший сержант з позивним "Гаєчка" : неймовірна історія дівчини-бойового медика

15:12

Таганрог і Краснодарський край будуть Україною: експерт назвав умову

14:55

Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги УкраїніВідео

14:35

"Він все поклав на одну карту": Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - ДаніловВідео

Реклама
14:24

Неймовірний томатний сік на зиму: 3 чудово смачних та простих рецептаВідео

14:17

Абсолютна більшість українців за Незалежність: 10 років тому її підтримали б лише 62% - опитуванняВідео

14:15

"Довга доба": у День Незалежності Алан Бадоєв презентував саундтрек до майбутньої документалкиВідео

14:14

Ярош вийшов з моди: у Росії при обшуках у ексмера Єкатеринбурга знайшли "візитку Смешка"

13:48

24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WPВідео

13:40

"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війнуВідео

13:37

Україна отримає "кишенькові дрони" для розвідки Black Hornet на $9 млн: чим вони унікальні

13:31

Україна на День Незалежності отримає від США грант в 3 млрд доларів – МінфінВідео

13:16

РФ атакувала ракетами Миргород: відбувся груповий удар по військовій інфраструктурі

13:15

"Мало не доходило до бійки": Арахамія розповів про поведінку делегації Росії на перемовинахВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 серпня 2022: Тільцям - гроші, Дівам - неприємності, Скорпіонам - виконання бажанняВідео

12:50

"Влаштовує публічну клоунаду": у Зеленського відреагували на привітання ЛукашенкаВідео

12:44

Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці

12:35

"РФ спеціально гальмує наступ": Шойгу зашкварився брехливою заявою у День Незалежності УкраїниВідео

12:25

Півроку повномасштабної війни: чому Путін вже її програвПогляд

Реклама
12:23

Крим святкує День Незалежності України: патріоти "прикрасили" вулиці Севастополя

12:09

З Днем Незалежності, Україно: як українські зірки привітали свою країну

11:56

Як зараз виглядає прикута до ліжка хворобою Альцгеймера "Міледі" Маргарита Терехова

11:40

Армія України у День незалежності розтрощила ворожий вертоліт Ка-52 вартістю 16$ млнВідео

11:34

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

11:19

Шикування пішло не за планом: бійці ЗСУ одним пострілом "поклали" 10 сержантів і одного офіцера РФ

10:45

Приверне багатство: як потрібно правильно носити 1 долар в гаманці

10:41

Крим - основа будь-якої угоди між Україною і РФ: у Ердогана закликали повернути півострів КиєвуВідео

10:40

На Запоріжжі ліквідували гауляйтера Івана Сушка

10:31

"Піднімемо руки лише у день перемоги": Зеленський у День Незалежності зробив заяву про закінчення війниВідео

09:56

Побажав "мирного неба": Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності

09:50

РФ не змогла захопити Україну, повалити Зеленського і очікує на велику атаку ЗСУ – розвідка БританіїВідео

09:35

"Вагітна?": 47-річна Могилевська приймає привітанняВідео

09:20

Обстріл штабу Пушиліна – прикриття: РФ хоче вдарити по урядових будівлях України 24 серпня – ISWВідео

09:06

Бурятів ховають за свій рахунок: літаки РФ не витримують навантаження рейсами з "двохсотими"Відео

09:03

Імперія не вірила в Україну, та з’ясувалося, що в Україну вірять її власні громадяниПогляд

09:00

За підсумками війни в Україну повернеться не тільки Крим, а й Таганрог із Краснодарським краєм – Касьянов

09:00

День Незалежності України 2022: душевні привітання та листівки до свята

08:51

Гороскоп на сьогодні 24 серпня 2022: Терезам - гроші, Козерогам - небезпека, Рибам - дивовижні звісткиВідео

08:34

Коли Крим повернеться у склад України – прогноз тарологаВідео

Реклама
08:28

Подарунок до Дня Незалежності: у США показали, як завантажують нову партію боєприпасів для УкраїниВідео

08:25

Перемога у нас в кишені?Погляд

08:15

Півроку війни в Україні і ганьби Росії: коли настане мир і чиїм залишиться КримВідео

07:53

Війна буде довгою і жорстокою, РФ може знову атакувати Київ – Міноборони Іспанії

07:45

Поранення не зупинило: окупант, який підвозив ракети на фронт, з другої спроби загинув в Україні

07:10

Одяг завжди приємно пахнутиме: 5 простих способів покращити запах у шафі

07:05

ЗСУ розгромили склад боєприпасів і "прорідили ряди" окупантів на Херсонщині

06:30

Немає "втоми від війни": Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати УкраїнуВідео

05:32

Найближчі дні виявлять переможця: астролог розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні

05:30

Найкращі подарунки: що дарувати кожному знаку зодіаку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти