'Він все поклав на одну карту': Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - Данілов

Путін хоче перепочити і планує продовжувати війну / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав кровопролитну війну проти українського народу, не буде зупинятися і продовжує готуватися до затяжної війни в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Wyborcza.

Він додав, що зараз Путін просто хоче перепочити.

"Треба розуміти, що Володимир Путін поклав усе на одну карту – карту війни з Україною. Сподіватися, що він зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця, – самообман. Сьогодні Путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни "згорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, знаємо кількість танків і ракет, якими вони оснащені", - сказав Данілов.

Він також заявив, що Росія - велика колоніальна країна, влада якої знищує культуру, мову та традиції народів.

"Перемогти Росію буде непростим завданням. Але ми усвідомлюємо, що сьогодні боремося не лише за себе, а й за Європу", - додав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що Росії не можна дозволити перемогти війну проти України, бо тоді будь-хто силою зможе окупувати іншу країну. Він також додав, що нині Путін дуже поспішає, адже вже через два-три роки в Україні буде нове покоління, яке займеться відбудовуванням держави.

Данілов очікує побачити крах РФ та появу вільної Ічкерії, Татарстану й інших територій.

Нагадаємо, стало відомо про те, що 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував у Київ та вимагав здатися. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак вилаяв Козака та поклав слухавку. Вже згодом про підписання акту капітуляції говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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