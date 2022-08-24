Війна буде довгою і жорстокою, РФ може знову атакувати Київ – Міноборони Іспанії

РФ може знову атакувати Київ, заявили в Міноборони Іспанії/ Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Війна в Україні може затягнутися і бути дуже важкою та жорстокою, як Перша чи Друга світова війна. Також варто готуватися до того, що ця зима буде важкою.

Про це заявила очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес, посилаючись на інформацію від розвідки, повідомляє агентство Anadolu. Також вона зазначила, що РФ може знову піти наступом на Київ.

Роблес зазначила, що про можливість Росії повторно атакувати Київ або будь-яку іншу частину України попереджають розвідувальні служби з усього світу.

Також очільниця іспанського оборонного відомства додала, що нині змінився сценарій війни, адже бойові дії сконцентровані на сході України. При цьому вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін без сумніву використовуватиме природний газ як зброю війни.

Роблес у контексті ситуації закликала Іспанію та інші країни ЄС до солідарності та єдності.

Нагадаємо, зараз Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою, найгірший сценарій війни вже позаду, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс може роками підтримувати Україну в боротьбі проти країни-агресорки Росії і що у Заходу немає втоми від війни. Він зазначив, що країнам Альянсу доведеться збільшити виробництво озброєння, якщо потрібно буде довго надавати військову допомогу Україні.

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