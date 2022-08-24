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"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війну

24 серпня 2022, 13:40

Вже до весни-літа 2023 року Україна завдасть РФ таких поразок, які призведуть до того, що російське керівництво буде змушене відступати.

Росія, ЗСУ, Юрій Касьянов
Росія Росія шукає різні способи домогтися оперативної паузи на фронті / УНІАН

Плани Кремля зруйновані, тому зараз Росія шукає різні способи домогтися оперативної паузи на фронті.

Як розповів у інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов, саме тому з її боку так багато заяв про необхідність проведення переговорів.

"Усі московські плани на переговори покликані дозволити Росії перегрупуватися. Що буде далі, сказати складно. Прогнози - невдячна справа. До того ж, вони залежать від безлічі умов і факторів. Скажу лише одне: якщо Росія не зважиться на застосування ядерної зброї, то війна закінчиться в 2023 році, навесні-влітку", - вважає Касьянов.

На думку блогера, вже до весни-літа 2023 року Україна завдасть Росії такі поразки, які призведуть до того, що російське керівництво під ударами української армії і внутрішніх хвилювань в РФ буде змушене відступати.

"Однак якщо припустити, що в Росії не буде хвилювань, і війна буде затягуватися, нам доведеться йти далі, на Москву. Тобто, якщо ми будемо успішно воювати, але не зламаємо хребет цьому ведмедю, не знищимо повністю російську військову машину, не розгромимо її в Україні, то доведеться йти далі, в Росію, і громити її вже на території ворога", - уточнив Касьянов.

Також, за його словами, такий сценарій може розтягнутися на дуже тривалий час.

Коли закінчиться війна в Україні - новини:

новини Росії війна в Україні Юрій Касьянов
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