"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війну

Росія Росія шукає різні способи домогтися оперативної паузи на фронті / УНІАН

Плани Кремля зруйновані, тому зараз Росія шукає різні способи домогтися оперативної паузи на фронті.

Як розповів у інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов, саме тому з її боку так багато заяв про необхідність проведення переговорів.

"Усі московські плани на переговори покликані дозволити Росії перегрупуватися. Що буде далі, сказати складно. Прогнози - невдячна справа. До того ж, вони залежать від безлічі умов і факторів. Скажу лише одне: якщо Росія не зважиться на застосування ядерної зброї, то війна закінчиться в 2023 році, навесні-влітку", - вважає Касьянов.

На думку блогера, вже до весни-літа 2023 року Україна завдасть Росії такі поразки, які призведуть до того, що російське керівництво під ударами української армії і внутрішніх хвилювань в РФ буде змушене відступати.

"Однак якщо припустити, що в Росії не буде хвилювань, і війна буде затягуватися, нам доведеться йти далі, на Москву. Тобто, якщо ми будемо успішно воювати, але не зламаємо хребет цьому ведмедю, не знищимо повністю російську військову машину, не розгромимо її в Україні, то доведеться йти далі, в Росію, і громити її вже на території ворога", - уточнив Касьянов.

Також, за його словами, такий сценарій може розтягнутися на дуже тривалий час.

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