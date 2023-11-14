ЄС виступив з обнадійливою заявою щодо боєприпасів для України

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив ідею про можливий перегляд експортних планів виробників боєприпасів у Євросоюзі. За його словами, практично 40% продукції цих країн експортується в треті країни і цей резерв можна використати для допомоги Україні з боєприпасами. Про це він повідомив 14 листопада перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорюється прогрес з постачанням мільйона боєприпасів Україні упродовж року.
"Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України", – сказав представник ЄС.
Жозеп Боррель підкреслив успішне завершення першого етапу плану постачання Україні мільйона боєприпасів, який був оголошений весною 2023 року. За планом, для постачання використовувались наявні запаси армій країн-членів ЄС.
"Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів і він уже завершений. Тут ми досягли того, що й передбачали, – понад 300 тисяч снарядів було надано", – додав Боррель.
Наразі вирішальну роль відіграє нове виробництво, яке залежить від контрактів, укладених між країнами-членами ЄС та виробниками боєприпасів. Боррель наголосив на важливості цього етапу і висловив сподівання, що це допоможе забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, 3 листопада США заявили про надання нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 425 мільйонів доларів, який включає постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS та протиповітряних установок NASAMS. Також в рамках цього пакету Україні передадуть боєприпасів на суму 125 мільйонів доларів.
Також Сполучені Штати таємно передали Україні щонайменше один екземпляр найпотужнішої броньованої машини розмінування M1150 Assault Breacher. M1150 Assault Breacher є важким розмінувальним транспортним засобом, призначеним для очищення мін і перешкод на шляху піхоти та бронетехніки.
Як раніше повідомляв Главред, Литва передала Збройним Силам України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS, а також необхідне обладнання для їх функціонування та автомобілі для персоналу.
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