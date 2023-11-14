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ЄС виступив з обнадійливою заявою щодо боєприпасів для України

Руслана Заклінська
14 листопада 2023, 12:45
Виробники боєприпасів в Євросоюзі можуть переглянути свої експортнні плани, щоб допомогти ЗСУ.
ЄС виступив з обнадійливою заявою щодо боєприпасів для України
Виробники боєприпасів у ЄС переглянуть свої експортні плани на користь України / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pexels.com

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив ідею про можливий перегляд експортних планів виробників боєприпасів у Євросоюзі. За його словами, практично 40% продукції цих країн експортується в треті країни і цей резерв можна використати для допомоги Україні з боєприпасами. Про це він повідомив 14 листопада перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорюється прогрес з постачанням мільйона боєприпасів Україні упродовж року.

"Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України", – сказав представник ЄС.

Жозеп Боррель підкреслив успішне завершення першого етапу плану постачання Україні мільйона боєприпасів, який був оголошений весною 2023 року. За планом, для постачання використовувались наявні запаси армій країн-членів ЄС.

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"Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів і він уже завершений. Тут ми досягли того, що й передбачали, – понад 300 тисяч снарядів було надано", – додав Боррель.

Наразі вирішальну роль відіграє нове виробництво, яке залежить від контрактів, укладених між країнами-членами ЄС та виробниками боєприпасів. Боррель наголосив на важливості цього етапу і висловив сподівання, що це допоможе забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 3 листопада США заявили про надання нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 425 мільйонів доларів, який включає постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS та протиповітряних установок NASAMS. Також в рамках цього пакету Україні передадуть боєприпасів на суму 125 мільйонів доларів.

Також Сполучені Штати таємно передали Україні щонайменше один екземпляр найпотужнішої броньованої машини розмінування M1150 Assault Breacher. M1150 Assault Breacher є важким розмінувальним транспортним засобом, призначеним для очищення мін і перешкод на шляху піхоти та бронетехніки.

Як раніше повідомляв Главред, Литва передала Збройним Силам України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS, а також необхідне обладнання для їх функціонування та автомобілі для персоналу.

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війна в Україні військова допомога Жозеп Боррель Європейський союз
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