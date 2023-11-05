Броньований "монстр": США таємно передали Україні потужну штурмову машину

Машина призначена для знешкодження мін і вибухівок. Вона побудована на базі шасі M1 Abrams.

https://glavred.net/ukraine/bronirovannyy-monstr-ssha-tayno-peredali-ukraine-moshchnuyu-shturmovuyu-mashinu-10514182.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський оглянув машину M1150 Assault Breacher / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента

США передали Україні як мінімум один екземпляр найпотужнішої американської броньованої машини розмінування М1150 Assault Breacher.

Про таємну передачу нової техніки ЗСУ вартістю чотири мільйони доларів йдеться в повідомленні видання Forbes.

При цьому поки офіційно про поставку не повідомлялося. Видання звернуло увагу на фотографії, які були зроблені 3 листопада з нагоди Дня ракетних військ і артилерії України. На одному зі знімків видно 55-тонну американську бронемашину М1150.

Зазначимо, що бронемашина Assault Breacher здатна викопувати і підривати протипіхотні міни, відкриваючи проходи через мінні поля.

M1150 Assault Breacher

Машина призначена для знешкодження мін і вибухівок. Вона побудована на базі шасі M1 Abrams оснащена мінним плугом і зарядом лінії розмінування.

Застосовується для розчищення шляхів для військ та інших транспортних засобів через мінні поля, придорожні бомби і саморобні вибухові пристрої. 72-тонна машина довжиною 12 м побудована на базі M1 Abrams з двигуном потужністю 1500 кінських сил, але оснащена лише кулеметом Browning M2 і переднім плугом шириною 15 футів (4,6 м), підтримуваним металевими лижами, що ковзають по бруду і мають на озброєнні близько 3200 кг вибухівки.

Вони оснащені системою лінійних вибухових зарядів (Linear Demolition Charge System, LDCS): ракетами, що несуть вибухівку С-4 на відстань до 100-150 метрів вперед, підриваючи приховану вибухівку на безпечній відстані, щоб війська і транспортні засоби могли безпечно пройти.

Дивіться відео - як працює M1150 Assault Breacher:

Раніше повідомлялося про те, що американські супер-танки Abrams вже в Україні. Україні Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, Як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою. Якщо американські танки Abrams кинути на передову, то вони не проживуть на полі бою занадто довго.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.