"Зараз на місці": Литва передала ЗСУ пускові установки ЗРК NASAMS

Влада Литви передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу моделі NASAMS, а також обладнання для їх роботи та автомобілі для персоналу. Про це повідомило Міністерство оборони Литви на своїй сторінці в сервісі X (Twitter).
У відомстві зазначили, що пускові установки вже на місці і опублікували відповідне фото.
"Ще одна доставка з Литви дісталася українській землі. Пускові установки NASAMS Зараз на місці", - кажуть литовські офіцери.
У Міноборони додали, що литовська армія передала Україні також обладнання, необхідне для роботи цих пускових установок.
Крім того, для персоналу NASAMS литовці передали автомобілі підвищеної прохідності.
В оборонному відомстві Литви також зазначили, що частина додаткового обладнання NASAMS була отримана від Норвегії.
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.
Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS - батарея. До її складу входять три вогневих взводу. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.
Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км.
Дальність ураження авіаційних версій ракет:
- AIM-120A/B: 55-75
- AIM-120C-5: 105
- AIM-120C-7: 120
- AIM-120D: 180
Висота ураження: до 21 км.
Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85
Швидкість поражаемой цілі максимальна, м / з: 1000.
Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.
Ситуація з ППО України
Раніше президент Зеленський попросив партнерів дати Україні в оренду системи ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах, підкреслив Юрій Гнат.
Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.
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