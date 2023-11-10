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"Зараз на місці": Литва передала ЗСУ пускові установки ЗРК NASAMS

Дмитро Відоменко
10 листопада 2023, 22:03
Міноборони Литви спеціально передало українській армії дві пускові установки від зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Україна, Литва, NASAMS
Литва передала Україні дві установки NASAMS та обладнання до них / колаж Главред, фото Міноборони Литви, ua.depositphotos.com

Влада Литви передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу моделі NASAMS, а також обладнання для їх роботи та автомобілі для персоналу. Про це повідомило Міністерство оборони Литви на своїй сторінці в сервісі X (Twitter).

У відомстві зазначили, що пускові установки вже на місці і опублікували відповідне фото.

"Ще одна доставка з Литви дісталася українській землі. Пускові установки NASAMS Зараз на місці", - кажуть литовські офіцери.

відео дня

У Міноборони додали, що литовська армія передала Україні також обладнання, необхідне для роботи цих пускових установок.

Крім того, для персоналу NASAMS литовці передали автомобілі підвищеної прохідності.

В оборонному відомстві Литви також зазначили, що частина додаткового обладнання NASAMS була отримана від Норвегії.

ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS - батарея. До її складу входять три вогневих взводу. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км.

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість поражаемой цілі максимальна, м / з: 1000.

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Ситуація з ППО України

Раніше президент Зеленський попросив партнерів дати Україні в оренду системи ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах, підкреслив Юрій Гнат.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.

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Литва ЗСУ війна Росії та України NASAMS
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