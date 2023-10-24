"Це закінчиться капітуляцією українців": Боррель зробив заяву про війну з РФ

Якби Путін знав, що ЄС разом із союзниками буде підтримувати Україну, то подумав би двічі перед вторгненням півтора роки тому, підкреслив Боррель.

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Боррель зробив заяву про війну з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що існує швидкий шлях закінчення війни, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України. Про це він заявив під час конференції "Європа та світ", передає 24 канал.

Верховний представник ЄС підкреслив, що українці мають потребу в підтримці з боку Європи, щоб протистояти російській агресії. Водночас він висловив переконання, що є швидкий шлях до завершення цієї війни. Однак Боррель підкреслив, що для Євросоюзу важливо не лише завершити війну, але і зробити це належним та мирним способом.

"Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо я перестану підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. Хіба ми хочемо, щоб війна закінчилася саме так? Я думаю, що ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд в Києві і мати російську армію на польському кордоні", - сказав Боррель. відео дня

Він зауважив, що якби Путін знав, що ЄС разом із союзниками буде підтримувати Україну, то подумав би двічі перед вторгненням півтора роки тому.

Також Боррель відповів на запитання, що буде робити ЄС у разі перемоги Дональда Трампа.

"Я сподіваюся, що цього не станеться", - підкреслив верховний представник Євросоюзу.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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