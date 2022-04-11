Єрмак назвав головну умову перемоги у війні з Росією

Андрій Єрмак висловився про війну з Росією / Офіс президента

Для того, щоб Україна змогла відобразити збройну агресію з боку Російської Федерації, необхідно більше озброєння, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, в першу чергу Україна потребує важкого озброєння, в тому ж числі й артилерії.

"По-друге, нам потрібні танки, військові літаки. Нам потрібно все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - додав керівник Офісу президента.

Як зазначив Єрмак, він продовжує діалог з США і зазначив, що президент США Джо Байден зробив для нашої країни більше, ніж всі інші союзники.

"Але коли ти у війні - ми відкрито про це говоримо - нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо - ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми будемо мати це вчасно, то ми виграємо", - сказав Андрій Єрмак.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення щодо проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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