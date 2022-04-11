Харькова ВСУ разбили колонну российской военной техники

У Олександра Дворнікова великий досвід російських операцій в Сирії.
Стали відомі подробиці про 61-річного генерала армії РФ Олександра Дворнікова, якого призначили командувачем операцією із захоплення України.
Як повідомляє ВВС, командування російськими військами, які зосереджують сили на сході України, покладено на Дворнікова, який воював у Сирії.
У повідомленні підкреслюється, що РФ змінила принцип командування силами вторгнення. За даними джерела, раніше у росіян була "дійсно погана координація між різними командуваннями".
"У цього командира великий досвід російських операцій в Сирії. Тому ми очікуємо поліпшення загального командування і управління", — сказав чиновник.
На Заході вважають, що політичні імперативи РФ можуть мати перевагу перед військовими — Путін хоче просування вперед, щоб домогтися певного успіху до 9 травня.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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