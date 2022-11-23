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Довгоочікувані танки від Заходу для України: Київ досяг консенсусу з країнами НАТО

23 листопада 2022, 13:29

Над запуском механізму з передачі Україні танків працюватимуть конгресмени від Демократичної і Республіканської партій США, сказав Єгор Чернєв.

леопард, Leopard
Україна може отримати довгоочікувані танки від країн-партнерів в НАТО - нардеп / Bundeswehr / David Karafa

Україна погодила з США, Німеччиною і Іспанією механізм, який повинен дозволити отримати довгоочікувані танки. Перешкоди, що заважали їх передачі Києву, схоже, усунені. Процес запуститься після того як делегації країн НАТО повернуться додому. У Штатах над процедурою працюватимуть як "демократи", так і "республіканці". Про це заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що під час численних зустрічей в рамках Парламентської асамблеї НАТО перед Україною стояло завдання ліквідувати перешкоди, які заважали отримати Західні танки. За підсумками перемовин вдалося узгодити потрібний механізм.

"В України з'явився шанс отримати, нарешті, західні танки", - зазначив Чернєв.

За його словами, по танках вийшло домовитися з ключовими їх постачальниками – США, Німеччиною та Іспанією.

"Не можу поки що вдаватися у подробиці того замкненого кола, яке ми мусили розірвати, але, схоже, нам вдалося знайти вихід. Механізм ми погодили з усіма делегаціями ключових для нас постачальників танків - Німеччини, Іспанії та, найголовніше, - США", - розповів нардеп.

Також Єгор Чернєв підкреслив, що реалізація домовленостей повинна початися після повернення учасників делегацій до своїх країн. У Штатах працюватимуть над механізмом обидві партії – Демократична і Республіканська.

Німецькі танки для України

Видання Welt у вересні писало, що канцлер ФРН Олаф Шольц відхилив прохання глави уряду України Дениса Шмигаля щодо передачі Києву сучасних німецьких танків Leopard 2. За даними журналістів, Шольц не сказав нічого конкретного і не виявив бажання змінювати свою точку зору щодо цього питання.

Пізніше сам Шольц сказав, що Німеччина у війні РФ проти України на боці Києва. Однак Берлін не готовий до передачі танків, оскільки побоюється прямої війни між Росією і Північноатлантичним альянсом.

На початку листопада посол України у ФРН Олексій Макєєв зазначив, що перемовини з урядом Німеччини про передачу танків Leopard 2 тривають.

За його словами, у Києва є підстави сподіватися на їх позитивне завершення.

Інші новини:

НАТО танки Єгор Чернєв війна Росії та України
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