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У НАТО погодили понад $40 мільярдів на закупівлю зброї для України в 2025 році

Яна Ставська
3 липня 2024, 15:23
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Зобовʼязання обіцяють підписати наступного тижня — коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні.
Военная помощь, НАТО
У НАТО дійшли згоди щодо озброєння України на 2025 рік / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Країни-члени НАТО досягли домовленостей щодо фінансування військової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів доларів, пише Reuters.

Допомога покриватиме закупівлю озброєння протягом 2025 року, повідомив агентству західноєвропейський дипломат.

Новина щодо погодженої суми членами Альянсу зʼявилась якраз напередодні саміту НАТО у липні у Вашингтоні.

відео дня

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав партнерів зберегти фінансування допомоги Україні на тому ж рівні, що й на початку повномасштабного вторгнення.

Лідери країн НАТО підпишуть зобовʼязання наступного тижня у Вашингтоні.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Саміт НАТО у США - пропозицій щодо вступу не буде

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

Відомо, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Однак, як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини.

Понад те, нещодавно президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необовʼязково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

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